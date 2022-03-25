«Оснований для истерии нет»: Баку ответил Еревану о ситуации в Карабахе

Армения искусственно преувеличивает вопрос и использует ситуацию как инструмент политических манипуляций, говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджана. Ранее Ереван выразил обеспокоенность по вопросу продвижения азербайджанских ВС и перекрытии газоснабжения в Карабахе.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в регионе проводится уточнение позиций и мест дислокации, оснований для какой-либо истерии нет. Армянская же сторона занимается дезинформацией, искусственно преувеличивая этот вопрос. Что касается технических проблем, возникших на газопроводах в связи с тяжелыми погодными условиями в регионе в течение нескольких дней, то намерение Армении использовать ситуацию как инструмент политических манипуляций очевидно, — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе является полное выполнение подписанных трёхсторонних заявлений, включая «полный вывод остатков незаконных армянских формирований и нормализацию отношений на основе принципов международного права».

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. Отмечается, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В ведомстве также заявили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Ранее в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. Подчёркивается, что Ереван рассчитывает на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные должны отойти на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.