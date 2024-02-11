«Ослушался приказа США»: Захарова о реакции Шольца на интервью Путина Захарова: Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью Путина Карлсону

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не выполнил приказ США не смотреть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщила KP.RU представитель МИД России Мария Захарова. Она предположила, что нарушение германским политиком указаний администрации Джо Байдена позволит вывести ФРГ из кризиса.

Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса, — подчеркнула дипломат.

Комментируя реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью Путина, Захарова отметила, что последние главы кабмина Великобритании являются «безвольными людьми». По ее мнению, «они выполняли волю не народа Британии и даже не свою личную, а послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара».

Ранее Шольц на встрече с Байденом назвал интервью Путина Карлсону смехотворным. По мнению канцлера ФРГ, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Шольц выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.

Комментируя интервью Путина Карлсону, Сунак назвал его высказывание об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине нелепым и смехотворным. Премьер отметил, что он гордится тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину.