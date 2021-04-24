«Ослабевающая держава»: глава британской разведки высказался о России

https://static.news.ru/photo/47d3370e-a56c-11eb-a677-96000091f725_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем, хотя в экономическом и демографическом плане является «объективно ослабевающей» державой. Такое заявление сделал глава британской внешней разведки Ричард Мур.

Россия переживает чрезвычайно сложный период, — добавил Мур в беседе с Sunday Times.

Глава MI6 также указал, что когда у границы с Украиной собралось большое количество российских войск, Лондон беспокоила вероятность «вторжения». Мур отметил, что и Британия, и США предупредили Кремль о «серьёзных последствиях» наступления на Украину.

Кроме того, глава внешней разведки Британии провёл параллели между поведением России в Чехии с тем, что происходит в её отношениях с Украиной.

Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины, — конечно же, это нас беспокоит, — подчеркнул Мур.

Поэтому Британия координирует свои действия с союзниками, это позволяет убедиться, что президенту РФ Владимиру Путину посылаются чёткие сигналы, указал глава MI6, не уточнив о каких «сигналах» говорит.

Ранее стало известно, что министр обороны Швеции Петер Хюльтквист прокомментировал возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после манёвров у границ с Украиной. По его словам, отход армии является «дымовой завесой». Он считает, что Кремль специально оставил на месте проведения учений вооружение.