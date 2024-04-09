«Оскорбляли и плевали»: как украинцы срывали показ фильма о Донбассе в Риме

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Донецк, 2014 год

В Италии заявили о попытке группы украинцев сорвать показ фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме 6 апреля. Что об этом известно, о чем рассказывает документальная картина?

Как украинцы пытались сорвать показ фильма о Донбассе в Италии

О намерениях украинцев сорвать показ документального фильма телеканала RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, группа граждан Украины оскорбляла участников показа и плевала в них, а также скандировала в зале националистические лозунги.

«Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали [националистический лозунг], не удалось испортить и сорвать мероприятие. В Италии по закону любую манифестацию нужно согласовать. А так как митингующих, этих героев-воинов и диванных бойцов, была горстка, им разрешили собраться на узкой улочке, ведущей к театру», — рассказал представитель СМИ.

Лоруссо отметил, что с начала показа и до конца мероприятия дежурили сотрудники полиции, которые следили за безопасностью. Супруга журналиста Светлана, которая является уроженкой Луганской Народной Республики, заявила, что на премьере фильма зал был полный. По ее словам, на показе в основном присутствовали представители зрелого поколения, в частности те, кто выступает против НАТО и считает, что Италия не должна жить по указке США.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян также сообщила, что украинцы пытались помешать показу фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«„Активисты“ столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами, периодически выкрикивая всем известный лозунг. Несмотря на это, в зале был аншлаг. Итальянцы искренне хотели узнать о Донбассе, Майдане и причинах начала СВО. Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила по видеосвязи», — рассказала Симоньян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Она добавила, что документальную картину впервые показали в Европейском союзе. По ее словам, после Рима и Кальяри, где премьера ленты состоялась 7 апреля, фильм увидят жители еще трех итальянских городов.

Как организовали показ фильма о Донбассе в Италии

Презентацию фильма организовал Винченцо Лоруссо, автор Telegram-канала «Донбасс Италия», переехавший в Донбасс вместе со своей женой Светланой, родившейся в Луганске. Журналист уточнил, что показ картины в Риме состоялся в Театре Флавио и не был упомянут в итальянской прессе.

«Хотя о предстоящем показе не писала ни одна итальянская газета и не упомянуло ни одно радио, более 120 человек собрались в зале Театра Флавио в Риме посмотреть фильм „Донбасс. Вчера, сегодня, завтра“. Мы с женой Светланой озвучили его на итальянском языке. Действительно, правда как вода — всегда найдет выход! И это очень важно. Ведь этот проект — не только произведение искусства, но и оружие, которое поможет нам победить. Начало положено», — рассказал Лоруссо.

О чем фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра»

Как указано на официальном сайте RT, документальная лента рассказывает о начале конфликта в Донбассе в 2014 году, проведении Киевом силовой операции в этом регионе и роли Запада, в частности Соединенных Штатов, в украинском кризисе.

«В недалеком прошлом Украина была неразрывно связана с Россией. Но события 2014 года, так называемый Майдан, раскололи страну, привели к братоубийственной войне в Донбассе. И она продолжается до сих пор. Фильм рассказывает об „антитеррористической операции“ Киева на юго-востоке, о жестокости батальонов украинских националистов, которые воевали на территории Донбасса, и позиции Запада, не желающего замечать массовых убийств мирных жителей Вооружёнными силами Украины. Кому нужна эта война? И почему сражаться на стороне ополченцев приезжают добровольцы из европейских стран и даже из США?» — гласит описание фильма на сайте RT.

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