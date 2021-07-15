«Оскопление по-киевски»: Захарова оценила решение КС Украины о госязыке

Решение Конституционного суда Украины о государственном языке можно считать «оскоплением своей культуры по-киевски». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Суд посчитал, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств. При этом любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности Украины.

Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски, — подчеркнула Захарова.

Дипломат предположила, что у судей Конституционного суда не оказалось под рукой конституции страны, гарантирующей не только свободное развитие и использование, но и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины.

Ранее стало известно, что Мария Захарова высказалась о 25-летии Конституции Украины. По её словам, в стране преобладает правовая дегенерация, разгул неонацистских настроений и гуманитарная катастрофа на юго-востоке страны, чего в Основном законе предусмотрено не было. Она назвала документ многострадальным.