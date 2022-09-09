Осколки империи: что будет делать Содружество наций после Елизаветы II Во многих странах Содружества популярно мнение, что от Лондона надо требовать репараций за колониальное прошлое

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Елизавета II

Кончина королевы Елизаветы II означает конец целой эпохи не только для Великобритании и британской короны, но и для фантомного наследника Британской империи, известного как Содружество наций (Commonwealth). Из этого ничем кроме общей колониальной истории не связанного объединения стран и при жизни Елизаветы откалывалась то одна, то другая страна. Уже известно, что портрет нового короля Карла III не появится на купюрах некоторых стран, где ранее печатался профиль его матери. NEWS.ru рассказывает о том, что ждет остатки империи, над которой в начале правления Елизаветы II никогда не заходило солнце.

Cодружество, пестрое объединение 56 государств, многим напоминает старый дом, не подлежащий ремонту и который не сносят только потому, что он представляет собой памятник эпохи.

Большинство политологов полагают, что Содружество давно превратилось в «призрак». Для самого британского монарха, который «властвует, но не правит», Содружество остается единственным институтом, который не может существовать без его/её участия — просто по той причине, что никаких иных объединяющих скреп у него больше существует и нет смысла притворяться, что Канада, Мальта, Белиз, ЮАР, Индия, Пакистан имеют между собой хоть что-то общее, кроме уже теперь далекого прошлого, которое, к тому же, во многих странах не считают поводом для предмета национальной гордости.

Фото: thecommonwealth.org Содружество рассматривает молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет как актив для развития страны, которым следует предоставить возможность реализовать свой потенциал

Теперь же смена монарха в Лондоне поставила перед Содружеством в целом и составляющими его странами ряд вопросов, которые невозможно решить столь же быстро, как провести церемонию коронации нового монарха. Так, в конституциях многих стран Содружества в качестве главы государства названа именно Елизавета II, а не «британский монарх» вообще. Это означает, что для сохранения статус-кво этим государствам потребуется вносить изменения в Основной закон. То же самое касается бесчисленного количества других нормативных актов, в которых указано имя покойной королевы, накопившихся за 70 лет. А процесс обновления законодательства может затянуться на годы.

Более того, в некоторых государствах существуют сомнения, стоит ли им продолжать пребывание под сенью короны. Так, Энтони Альбанез, новый премьер-министр Австралии и открытый сторонник разрыва с монархией, еще при живой королеве, в июне 2022 года создал специальную должность «заместителя министра по переходу к республике». Этот назначенец, Матт Тистлетуейт, займется постепенным демонтажем монархических институтов — хотя на референдуме 1999 года австралийцы решили не торопиться с этим шагом. Кстати, в отличие от Канады, которая отказалась от британского флага на своем стяге еще в 1965 году, на флаге Пятого континента Юнион Джек до сих пор занимает четверть полотнища.

Мы живем в третьем десятилетии XXI века, мы гордимся своим суверенитетом, но при этом главу нашего правительства утверждает глава семьи английских аристократов из своего дворца в Лондоне 121 год спустя после создания нашей федерации. Пора признать факт, что мы — не британцы, переехавшие в Австралию, а свободный народ, живущий под созвездием Южного Креста, — провозглашает еще один сторонник выхода из Содружества, лидер республиканского движения Австралии Питер Фицсимон.

Зато, в отличие от Ямайки или Белиза, тоже обдумывающих выход из Содружества, австралийцы не требуют от Лондона извинений и репараций за «колониальное угнетение», не в последнюю очередь потому, что «аусси» сами опасаются, что с таким требованием к ним выступят аборигены.

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Впрочем, как оказывается, выйти из Содружества не столь просто. Например, Ямайка, Белиз, Австралия могут выйти из-под короны, согласно их конституциям, только через референдумы. При этом важно понимать, что формальный выход из-под британской короны не означает автоматического покидания Содружества — тот же Барбадос, ставший республикой в 2021 году, сохранил членство в Содружестве.

Неверно полагать, что для стран Содружества имеет значение личность монарха, его популярность или персональная харизма, равно как и отсутствие таковых качеств. Содружество объединяет не Елизавета II и не Карл III. Его объединяет британская монархия как институт, и кто персонально носит корону — дело даже не десятое. Страны решают, оставаться им в Содружестве или нет, отнюдь не в зависимости от личности монарха, поэтому сам факт его смены на престоле никак на происходящих в Содружестве процессах не отразится. Наталья Ерёмина профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Никаких судьбоносных изменений в статусе и политическом строе Австралии в обозримом будущем не предвидится, подтвердил NEWS.ru житель Сиднея Дмитрий Сильвер.

Мы уже более 20 лет назад высказались против учреждения Австралийской республики. Чтоб выйти из-под короны, есть длинная процедура, которая начинается с референдума, потом парламентского голосования в двух палатах и так далее. Никто даже снова не говорил о запуске этой процедуры, во всяком случае на уровне правительства. Портреты на пятидолларовых купюрах поменяют, и этим все реформы ограничатся.

Мотивация, почему даже несмотря на отказ от монархии почти все страны не спешат покидать Содружество, в целом ясна. Если Канада или Австралия ровным счетом ничего не потеряют от выхода из Содружества, то для крошечных островных государств оно служит пусть насквозь дырявым, но зонтиком, под которым можно прятаться от глобальных экономических потрясений. При этом ни о какой ностальгии или «командном духе» здесь нет и речи — только эгоизм, страх остаться один на один с эгоистичным миром и надежды получать хотя бы крохи со стола «старших братьев». Или даже не крохи — во многих странах Содружества популярно мнение, что от Лондона надо требовать репараций за колониальное прошлое, когда метрополия высасывала из колоний ресурсы и тем самым обрекла их на экономическое и социальное отставание.

Фото: thecommonwealth.org

Для малых стран, а таких в Содружестве большинство, членство в объединении дает выход на мировые рынки, а также служит определенно гарантией для их демократических институтов. Известно, что ЮАР во время режима апартеида была исключена из организации и допущена обратно только когда президентом стал Нельсон Мандела.

Принцип Содружества наций, определенный при его формировании в 1949 году, гласит, что все члены являются «свободным и равными». Этим подчеркивалось коренное отличие Содружества от империи, где ни о каком равенстве, не говоря уже о свободе входящих в нее территорий, не могло быть и речи. Но долгое время после объявления Содружества, когда бывшие колонии получили политическую независимость от метрополии, слово «равенство» продолжало оставаться сугубо декларативным. Горстка «белых» колоний Великобритании (Австралия, Канада, Новая Зеландия) неофициально, но совершенно четко составляет отдельный «клуб внутри клуба», разделяя с бывшей метрополией «бремя белого человека», в то время как подавляющее большинство «цветных» наций — за исключением разве что Индии — так и не смогли избавиться от комплекса неполноценности. А ведь эта часть Содружества составляет почти третью часть населения планеты (2,5 млрд человек).

Однако и внутри этого «белого клуба» отношение к «материнской» короне никогда не было однозначно лояльным. Во всех этих странах («доминионах» британской короны) присутствуют где-то более, где-то менее влиятельные республиканские силы, утверждающие, что даже стопроцентно символическая связь с бывшей метрополией — это чудовищный анахронизм, и портреты хозяйки Виндзорского замка в государственных учреждениях и на купюрах смотрятся как экспонаты исторического музея. Подобные вольнодумцы есть и в самой Британии, но там на них смотрят скорее как на чудаков, чем на реальную политическую силу.

Впрочем, с Карлом III во главе Содружество может получить новую повестку, которая при его матери оставалась в тени, а именно —совместное противостояние климатическим изменениям. Думать так позволяет то, что Чарльз в свою бытность принцем Уэльсским много времени уделял именно «зеленым» вопросам и в странах Содружества его знают именно в этом качестве. Но опять же, вряд ли «озеленение» Содружества значительно укрепит его единство. Кроме того, экологическая тема плотно встроена в повестки других, менее эфемерных организаций наподобие G20, и Содружество им точно не конкурент.