«Оскар» пробы Навального

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Навальный (в центре), архивное фото

В воскресенье, когда на Москву уже опустятся сумерки, в Лос-Анджелесе в очередной раз под вопрос будет поставлена репутация самого пока престижного кинематографического приза. Дело в том, что киноакадемикам, распределяющим «Оскары», предстоит выбрать лауреата в категории «документальные фильмы», в которой ныне баллотируется творение канадских кинематографистов под названием «Навальный»

Церемония распределения статуэток с ее бесчисленными скандалами, обидами, расовыми квотами давно утратила свой прежний блеск глобального праздника кино. Не следят за ее итогами с прежним придыханием и у нас в стране. Желающих следить за ней всю ночь напролет все меньше. Тем более вслед за Нобелевской премией мира и решения оскаровского жюри все чаще отдают услужливой конъюнктурой, желанием попадать в экзотические гендерные тренды.

Фото: EPA/ТАСС Подготовка к 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе

В этом смысле судьба фильма «Навальный», выстроенного в стиле эдакого документального триллера, может стать весьма показательной. Естественно, в центре сюжета пресловутое отравление политика в Сибири, которая и так для западного зрителя синоним ада на земле. Для нас же во всех записанных для этой ленты интервью и самого Алексея, и его жены Юлии и сливного бачка британских спецслужб Христо Грозева нет ничего принципиально нового.

Особенно на фоне нынешней кампании шельмования России, попыток расчеловечивания нашего населения, приписывания ему всего того, что порождает сумрачный западный гений. И в этом смысле фильм о нынешнем российском заключенном, объявленном политическим, просто впишется в общий русофобский антироссийский тренд. А может, и вообще затеряется на фоне завываний об изнасилованных мальчиках в Буче и новых запретов на поставки в Россию иностранных унитазов и прочей полезной сантехники.

Конечно, «Оскар» за запрограммированную документалистику стал бы исключительным подарком для осевших в Европе недавних соратников Навального, которые ныне занимаются преимущественно сбором донатов на свою комфортную жизнь. И даже мимолетный всплеск шумихи вокруг имени их далекого ныне патрона даст шанс на новый цикл пополнения кошельков. А то ведь в последние месяцы в связи с новыми волнами добровольной эмиграции конкуренция за получение взносов от западных покровителей на свержение российского «кровавого режима» резко усилилась.

В принципе, канадская команда, снявшая этот фильм, действительно могла бы выстроить самую настоящую личную драму своего героя. Поставить в центр своего сюжетного действия судьбу молодого и энергичного политика, который отчего-то решил, что политическая всеядность обеспечит успех его карьеры. А потому он то пытается вклиниться в Русский марш, то стремится закрепиться на противоположном фланге профессионального либерализма. И команда вокруг него формируется такая же беспринципная. А потому всем его соратникам-эмигрантам нынче и дела особого нет до недавнего лидера, вокруг которого они строили собственные карьеры, с упором на известность на Западе. Но создателям фильма было недосуг копаться в психологии Навального. И они просто предпочли «хайпануть» на скандале с отравлением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Навальный, архивное фото

В принципе, Голливуд всегда симпатизировал демократам, и политическая логика требует, чтобы приз за фильм «Навальный» был все-таки выдан. Но, с другой стороны, даже Америка устает и от странностей Джо Байдена, и от бесконечной милитаристской антироссийской накачки. И художественные достоинства ленты тут вообще ни при чем.

Да, тут еще и скандал с письмецом, написанным ближайшим соратником Навального Волковым (внесён Минюстом РФ в список иноагентов), с просьбой снять персональные западные санкции с банкиров Фридмана и Авена, которых уже и американский суд признал «порождением российской околовластной коррупции». Нюанс, но при принятии политизированного решения мелочей не бывает.