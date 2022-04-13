«Ошибка высокомерных элит»: американцы про санкции США против России

Читатели американского портала Breitbart выразили своё сомнение по поводу правильности политического курса Вашингтона в отношении России. Многие отметили с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, сильно ударил по Германии. Некоторые пользователи обвинили европейцев в том, что они поспешили с мерами против Москвы.

Санкции против России — одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров — это фатальная ошибка высокомерных элит, — выразил свою точку зрения один из читателей.

Американцы также отметили, что хорошая жизнь, к которой так привыкли в Германии, вскоре может разрушиться. По мнению читателей, россияне, несмотря на санкции, видят в произошедшем новые возможности.

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц ранее заявил, что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца признаться в этом. Он пояснил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже, а люди «не могут себе позволить то, что им хочется».