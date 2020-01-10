Пассажир рейса Тегеран — Киев, житель Оттавы Мохсен Ахмадипур из-за ошибки в билете не попал на роковой рейс «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января в Иране. Однако его супруга всё-таки села в самолёт.
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Новость об авиакатастрофе застала Ахмадипура прямо в аэропорту, когда он ожидал вылета своего рейса.
Прямо сейчас он застрял в аэропорту, он не мог попасть на рейс. К сожалению, его жена смогла сесть в самолёт, — сообщили родственники мужчины.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что украинским представителям дали доступ к бортовым самописцам рухнувшего в Иране самолёта.
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