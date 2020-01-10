https://static.news.ru/photo/d50d2bdc-33cd-11ea-9de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажир рейса Тегеран — Киев, житель Оттавы Мохсен Ахмадипур из-за ошибки в билете не попал на роковой рейс «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января в Иране. Однако его супруга всё-таки села в самолёт.

По информации издания «Царьград», в аэропорту Тегерана выяснилось, что билет мужчины оказался недействительным из-за допущенной в нём ошибки. В итоге канадец взял билет на следующий рейс, а его жена полетела на роковом Boeing 737. Супруги планировали вернуться из Ирана в Канаду со стыковкой на Украине.

Новость об авиакатастрофе застала Ахмадипура прямо в аэропорту, когда он ожидал вылета своего рейса.

Прямо сейчас он застрял в аэропорту, он не мог попасть на рейс. К сожалению, его жена смогла сесть в самолёт, — сообщили родственники мужчины.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что украинским представителям дали доступ к бортовым самописцам рухнувшего в Иране самолёта.