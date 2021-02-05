Ошибка доступа: в Трампе видят троянского коня чужой разведки

Экс-президента США Дональда Трампа хотят лишить доступа к разведывательным данным, которым обладают все бывшие главы государства. Соответствующее намерение подтвердил Джо Байден в разговоре с журналистами. В Вашингтоне высказывалось мнение, что, обладая таким источником информации, Трамп может представлять угрозу для национальной безопасности.

Байден выразил сомнение, что его предшественник должен получать секретные разведданные, как это было в американской практике. Он сослался на неустойчивость в поведении Трампа. Так, в интервью ведущей CBS Норе О'Доннелл он ответил отрицательно на вопрос, следует ли ему предоставлять соответствующие брифинги, если поступит запрос.

Я бы предпочёл не спекулировать публично, — сказал Байден. — Я просто думаю, нет необходимости проводить для него брифинги. Какую ценность представляет для него разведбрифинг? Какое влияние он вообще может оказать, кроме того, что может где-то проколоться и проговориться?

Белый дом заявил на этой неделе, что Совет национальной безопасности США проводит анализ, чтобы определить, должен ли Трамп продолжать получать разведывательные отчёты после ухода со своего поста. Пока что официальные лица утверждают, что рассмотрят любые запросы о предоставлении соответствующих данных в соответствии с обычной практикой.

Джо Байден Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее бывший первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон ранее выступила с целой колонкой в Washington Post, в которой утверждала, что бывший глава государства может быть «необычайно уязвим для злоумышленников» и не должен получать никаких брифингов со стороны разведывательных ведомств.

Я даю эту рекомендацию не случайно. Она основана на моём глубоком понимании угроз национальной безопасности, на десятилетиях процесса защиты наших людей и интересов за рубежом, а также на моём опыте использования технических средств для противодействия нашим противникам, — отмечала Гордон.

Соответствующей позиции придерживается и председатель палаты представителей конгресса по разведке Адам Шифф.

Нет обстоятельств, при которых этот президент должен получать брифинги разведки — ни сейчас, ни в будущем, — отмечал законодатель в разговоре с журналистами. — В самом деле, я думаю, что было определённое количество партнёров из разведсообщества по всему миру, которые, вероятно, начали скрывать от нас информацию, потому что сомневались в способности президента сохранить её и защитить все источники и методы. И это делает нас менее безопасными.

Брифинги для бывших президентов США проводятся по усмотрению действующего главы государства, однако прецедент с Трампом может в корне изменить всю предыдущую практику. Дэвид Присс, бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который информировал Джорджа Буша — старшего после того, как тот покинул свою должность, обращает внимание на следующее: несмотря на то что подобные брифинги действительно содержат секретную информацию, это не данные высокой степени секретности, которые зачастую фигурируют в ежедневной сводке действующего президента. Присс объяснил, что отставных лидеров стараются держать в курсе по двум причинам. Первая заключается в том, что нередко действующие президенты стараются советоваться с предшественниками, и если предшественник в курсе текущих разведданных, то это облегчает разговор. Во-вторых, бывшие главы государства иногда ездят за границу для выполнения некоторых полуофициальных ролей. Однако в случае Трампом обе эти причины не работают, заключает Присс.