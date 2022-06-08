«Ошеломляющие последствия»: экономист про влияние санкций против РФ на США Экономист Ханке рассказал про «ошеломляющие» последствия антироссийских санкций для США

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Профессор прикладной экономики Стив Ханке в своей статье для Asia Times заявил, что Россия понесёт издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Эксперт назвал «ошеломляющими» издержки, которые понесут страны Европы и США из-за неточной оценки финансовых институтов. По его словам, инвестиционные, центральные банки, международные, такие как МВФ могли дать частичную картину влияния ситуации на Украине на мировую экономику.

Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России. Это лишь верхушка айсберга. Издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими, — написал Ханке.

В публикации сказано, что мировые рынки нефти и газа «станут политизированными и балканизированными». Он выразил уверенность в том, что нефть не будет поставляться так свободно, как в последние 40 лет.

В Великобритании стоимость литра бензина превысила £2 (157 рублей), сообщила ранее радиостанция LBC. Отмечается, что полный бак среднего автомобиля обойдётся его владельцу приблизительно в £110 (8 656 рублей). В публикации подчёркнуто, что такая цена ощутимо скажется на бюджете жителей страны. Многие люди уже высказывают своё недовольство сложившейся ситуацией и требуют от правительства вмешаться.