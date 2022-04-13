Оружие возмездия: финнов напугали российские тягачи на трассе «Скандинавия»

Короткое (около 40 секунд) любительское видео , выложенное во вторник в Facebook (принадлежит компании Meta, объявленной судом в РФ экстремистской организацией), моментально опубликовали многие зарубежные издания как доказательство милитаристских приготовлений Кремля на северо-западном направлении. Хотя мало кто из экспертов предполагает, что Москва когда-либо использует показанные на видеозаписи ракеты против страны — члена ЕС, но немногие из них сомневаются в том, что передвижения военной техники по трассе «Скандинавия» (в народе именуемой «Финбаном») являются прямым намёком соседу хорошо подумать, прежде чем присоединяться к НАТО. Напомним, ранее Хельсинки заявил о таких планах.

Дорожная развилка, на которой был заснят на мобильный телефон проезд двух ракетных тягачей, расположена по трассе А-181/Е-18 к западу от Выборга. На кадрах отчётливо видно, что техника движется по направлению от границы, на посёлок им. Калинина, а не к ней. Достаточно посмотреть на карту , чтобы в этом убедиться воочию.

Тем не менее The Daily Mirror, как и прочие опубликовавшие это видео СМИ, утверждает, что ракеты движутся в сторону Финляндии.

Точно так же многие СМИ не церемонятся с фактчекингом, строя предположения, какие именно ракеты видны на записи. По утверждению британского таблоида , это ракеты К-300Р «Бастион-Р» класса «земля — корабль». Другие издания считают, что на съёмке ОТРК «Искандер».

Не стоит беспокойства

Эта разноголосица, однако, не смущает как «диванных», так и некоторых вполне профессиональных комментаторов, которые увидели на кадрах проезда двух тягачей с ракетами мимо дорожного указателя «Хельсинки/Калинина» доказательство того, что Москва воспринимает планы финской столицы по вступлению в НАТО как серьёзную угрозу, заслуживающую передислокации боевых ракет.

В Кремле же к планам Хельсинки и Стокгольма относятся достаточно индифферентно. Во всяком случае, это кажется из заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова, который на прошлой неделе отметил , что вступление двух этих балтийских стран в НАТО не представляет для РФ «экзистенциальной угрозы».

С сугубо военной точки зрения это действительно мало что меняет в раскладе сил в Северной Европе: Вооружённые силы Финляндии вряд ли будут в состоянии прорвать пять рядов колючей проволоки (по каким-то причинам не демонтированным в годы «партнёрства» России с Западом) и дойти даже до Выборга, не говоря уж про Санкт-Петербург. Что касается боевого потенциала Швеции, то, как уже было сказано, её бдительность в отношении огромного восточного соседа никогда и не снижалась, и добавление натовского флажка на самолёты ВВС королевства никак не усилит их боеспособность.

В Москве предупреждают, что последствия от вступления двух этих стран в НАТО будут негативными больше для них самих, чем для России.

На нейтральной передаче

Отношения между Москвой и Хельсинки после 1945 года советская пропаганда всегда приводила в пример идеального мирного сосуществования, во-первых, с бывшей частью Российской империи, а во-вторых, между странами, принадлежащими к разным геополитическим лагерям. Такой статус Финляндии — как «бывшей жены», при этом не ушедшей к другому, а гордо сохраняющей нейтралитет — позволял советским идеологам именовать 1335-километровую границу с Суоми «границей дружбы» (что не помешало возвести на ней заграждения из колючей проволоки в пять рядов).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хотя Финляндия имеет статус партнёра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира», однако она не является членом Альянса. Это позволяет стране сохранять формальную независимость от НАТО, при этом участвуя в совместных учениях и операциях.

Нейтральный статус Финляндии до последних недель казался настолько незыблемым, что даже президент Украины Владимир Зеленский приводил её как пример, который подошёл бы его стране после того, как РФ решит завершить свою военную спецоперацию.

Однако теперь, похоже, Зеленскому надо будет искать другие примеры. Продолжая матримониальные аналогии, «бывшая жена» Российской империи, которая до сих пор жила с Альянсом в гражданском браке, решила всё же оформить свои с ним отношения официально. Согласно проведённому в Финляндии в начале марта опросу, число сторонников присоединения к Блоку (53%) впервые превысило число сторонников нейтралитета.

Финское общественное мнение качнулось в сторону НАТО после того, как в Суоми увидели, как Кремль обращается с другой «бывшей женой» в лице Украины. Число финнов, которые видят в Venäjä (России) военную угрозу, по данным проведённого на минувшей неделе опроса, составило и вовсе 84%. Для сравнения, год назад такую угрозу ощущали только 25% финнов.

Добавить масла в НАТО

Вступление обеих скандинавских стран в НАТО не очень сильно осложнит военно-стратегическую позицию России, но и пренебрегать такой возможностью тоже было бы неправильно, сказал NEWS.ru сотрудник Института Европы РАН Валерий Журавель.

Назвать Финляндию военной угрозой для России нельзя при всём желании, так как её вооружённые силы составляют порядка 30 тысяч человек. Она уж точно представляет для России меньшую опасность, чем если бы членом НАТО стала Украина. Финляндия для НАТО интересна исключительно как плацдарм, который закроет последний участок на западных границах России, до сих пор не занятый силами Блока. Валерий Журавель ведущий научный сотрудник отдела Северной Европы Института Европы РАН ведущий научный сотрудник отдела Северной Европы Института Европы РАН

Шведское издание Expressen во вторник опубликовало статью , из которой следует, что Хельсинки тесно координирует со Стокгольмом свои шаги по переходу от партнёрства в НАТО к членству в Блоке. Швеция тоже рассматривает такую возможность.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Принципиальное решение о возможности вступления в НАТО правящая в Швеции Социал-демократическая партия намерена огласить 24 мая.

Как указывает Журавель, Швеция, также будучи всего лишь партнёром НАТО, никогда, в отличие от Финляндии, не притворялась «лучшим другом советского слона». Антисоветская (а позднее антироссийская) фобия регулярно вступала там в фазы обострения — с отловом подлодок, перехватом истребителей, разоблачением шпионов и т. д.

Швеция, не вступая в НАТО, всегда была настроена к России намного агрессивнее и подозрительнее, чем выглядела «усреднённая» политика Альянса, во всяком случае до последнего времени. Поэтому её вступление в НАТО добавит всему Блоку настырности и сделает его политику ещё более антироссийской, чем до сих пор, — прогнозирует Журавель.

А вот с Финляндией такой уверенности нет, поэтому естественно желание официальной Москвы сохранить соседнюю страну в подвешенном состоянии. Другой вопрос, является ли демонстрация силы на дорогах Ленинградской области лучшим способом удержать Суоми в рамках пусть уже не былого тёплого, но хотя бы какого-нибудь нейтралитета. Можно вспомнить притчу о том, как солнце и ветер спорили, кто из них заставит человека снять тёплое пальто.

Если видеозаписи передвижения ракетоносцев по «Финбану» не фейк, то Кремль избрал явно не «политику солнечного света» (используя термин, бывший в ходу в Южной Корее в её отношениях с Северной) и её последствия могут быть таковыми же, как в притче. Уже сегодня, 13 апреля, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Стокгольм, где она проведёт со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон переговоры, как объявлено, по вопросам безопасности. Они подчёркивают, что поспешить с вступлением в НАТО их заставило поведение России после 24 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее обещал, что Альянс будет рад видеть обе страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления — в отличие от Украины, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор. В Брюсселе рассчитывают, что это случится в ближайшее время.