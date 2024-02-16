Организаторы Евровидения не стали исключать Израиль из конкурса

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» не стали исключать Израиль из числа его участников в этом году, сообщает AFP со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС). По словам гендиректора организации Ноэля Кюррана, конкурс находится вне политики.

Конкурс «Евровидение» является музыкальным событием вне политики и состязанием национальных вещателей, входящих в ЕВС. Это не конкурс правительств, — приводит агентство слова Кюррана.

Ранее исключить Израиль из числа стран — участниц конкурса потребовали финские музыканты. Причиной названы «военные преступления ЦАХАЛ в секторе Газа». Активисты организовали сбор подписей в поддержку этой идеи.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко после этого выражал сомнение, что Израиль ждет такая же судьба, как и Россию. По его мнению, изгнание РФ из музыкального конкурса планировалось на Западе давно и на исключение русской культуры по всему миру пошли обдуманно.

Тем временем Румыния отказалась участвовать в Евровидении в 2024 году из-за финансовых трудностей. Еще одной причиной назвали невозможность представить страну на достойном уровне. Отмечается, что затраты выросли из-за планов транслировать летние Олимпийские игры в Париже.