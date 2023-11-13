Организаторы AI Journey не планировали участие Маска в конференции Оргкомитет AI Journey опроверг информацию о выступлении Маска на конференции

Фото: Marcel Grabowski/UK Government

Илон Маск

В оргкомитете международной конференции AI Journey опровергли сообщения о запланированном выступлении миллиардера Илона Москва. При этом представитель организаторов признался в беседе с ТАСС, что они были бы рады видеть американца в числе участников мероприятия.

Участие Илона Маска в конференции AI Journey 2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров, — сказал собеседник агентства.

Ранее издание EU Reporter сообщило о том, что Илон Маск может выступить в России на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. По информации источников издания, участие предпринимателя в мероприятии может быть связано с недавним анонсом нейросети Grok от компании xAI, которую называют конкурентом ChatGPT.

Конференция AI Journey 2023 пройдет 22–24 ноября и будет посвящена науке и последним достижениям в сфере искусственного интеллекта, роли нейросетей в реализации государственных инициатив, развитию бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи. Илон Маск о своем участии в конференции изначально не заявлял.