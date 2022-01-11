Организация тюркских государств поддержала проведение реформ в Казахстане

Организация тюркских государств заявила, что поддерживает решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении реформ в Казахстане. В своём совместном заявлении по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел стран-членов была констатирована готовность оказания необходимой помощи действующим властям.

Поддерживаем повестку президента Токаева о проведении реформ, которые повысят благосостояние братского казахстанского народа. Вновь выражаем готовность оказать необходимую поддержку для преодоления кризиса руководству и народу Казахстана, — говорится в заявлении.

Организация тюркских государств, объединяющая современные тюркские государства, ранее заявляла о том, что также пристально следит за ситуацией в Казахстане. Страны-участники также выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации и разрешение кризиса в этом государстве.

Накануне Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. Он также отметил, что попытка госпереворота в стране провалилась. По его мнению, Комитет нацбезопасности Казахстана не разглядел критическую угрозу в случае с беспорядками, поэтому организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае.

До этого глава Казахстана во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.