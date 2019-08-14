https://static.news.ru/photo/a5e223ba-bebd-11e9-a606-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вероятный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может подтолкнуть к реформированию этой структуры. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Для самой организации потеря одного крупного игрока всё-таки не является фатальной, — цитирует Орешкина ТАСС .

Глава Минэкономразвития не исключил, что выход США из ВТО может дать «толчок к её реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике».

Также Орешкин выразил уверенность в том, что на данный момент сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы ВТО нет и не предвидится. В связи с этим он не видит смысла отказываться от участия в этой структуре даже для таких крупных субъектов мировой торговли, как США.

Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода «напоминания» начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приёмы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам, — добавил глава Минэкономразвития.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что возможный выход США из ВТО сделает её дальнейшее существование бессмысленным.

В самой ВТО не стали комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе Штатов из объединения.