Дипломат Орджоникидзе: Киссинджер прослезился при встрече со мной Дипломат Орджоникидзе: Киссинджеру было приятно, что его помнят как профессора

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший заместитель генерального секретаря ООН российский и советский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал NEWS.ru о том, что впервые столкнулся с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером во время стажировки от посольства России, когда тот был малоизвестным профессором и простым преподавателем по политологии. Дипломат также вспомнил, что их повторная встреча довела американского политика до слез.

Во второй раз мы встретились, когда Киссинджер приезжал в Москву. Я подошел к уже постаревшему политику и напомнил, что я когда-то был его студентом и слушал лекции. Говорю: «Подпишите вашу книгу как вашему бывшему студенту». Он даже прослезился, встал и обнял меня. Настолько ему было приятно, что его помнят в качестве профессора. Кстати, он очень гордился тем, что когда-то был профессором, — вспомнил Орджоникидзе.

Дипломат отметил глубокие знания Киссинджера в области истории. По его словам, невозможно делать современную внешнюю политику, не зная истории — всеобщей и своей страны.

Сейчас в США время людей, которые плохо во всем этом разбираются, — заявил Орджоникидзе.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях написал, что Киссинджер всегда старался учитывать реалии, а не только следовать канонам политики США. По словам политика, сейчас не осталось и следа от таких людей, как бывший американский госсекретарь, ни в администрации США, ни в западном мире.