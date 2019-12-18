18 декабря прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Документ опубликовал в Twitter министр внутренних дел республики Артуро Мурильо.
Sr.— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS)
@evoespueblopara su conocimiento pic.twitter.com/1KrAFcevjQ 18 декабря 2019 г.
Решение о выдаче ордера было принято в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма, уточняется в тексте ордера.
12 декабря Эво Моралес, получивший убежище в Мексике после отставки, прибыл в Буэнос-Айрес, где ему был предоставлен статус беженца.
Ранее NEWS.ru писал, что Моралес прокомментировал сообщение о своём возможном аресте.
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