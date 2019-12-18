https://static.news.ru/photo/366aa6a2-21c7-11ea-9c78-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Aires Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

18 декабря прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Документ опубликовал в Twitter министр внутренних дел республики Артуро Мурильо.

Решение о выдаче ордера было принято в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма, уточняется в тексте ордера.

12 декабря Эво Моралес, получивший убежище в Мексике после отставки, прибыл в Буэнос-Айрес, где ему был предоставлен статус беженца.

Ранее NEWS.ru писал, что Моралес прокомментировал сообщение о своём возможном аресте.