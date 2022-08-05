Орбан засомневался в будущем Запада Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение будущее Запада

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия глобалистского правящего класса Запада привели к внутреннему кризису, который поставил под угрозу будущее этих стран. Глава государства добавил, что будущее Запада находится под большим вопросом. Заявление прозвучало на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, пишут «Известия».

Будущее Запада под большим вопросом. Мы на Западе не сталкивались с подобным кризисом уже долгое время. Запад находится в войне с самим собой, — рассказал Орбан.

По его словам жители западных стран надеются на «другое будущее, а глобалисты могут идти в ад».

Читатели американского журнала National Review ранее раскритиковали действия нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за введение антироссийских санкций. По мнению жителей Штатов, власти «своими санкциями взвинтили цены на нефть». Некоторые указали на то, что никто не просил их ввязываться в конфликт на Украине, а выделенные Киеву деньги можно было направить на борьбу с кризисом в США. Многие озвучили мнение, что в истории США ещё не было более некомпетентного руководства.