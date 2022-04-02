Орбан внёс Зеленского в список своих противников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником венгерской правящей партии «Фидес». Об этом политик заявил после победы его партии на парламентских выборах. В списке противников также оказался американский миллиардер Джордж Сорос, сообщают «Известия».

Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов, — рассказал Орбан.

Венгерский лидер неоднократно заявлял, что не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, это может обернуться ужасными последствиями для населения Венгрии.

Победивший на очередных президентских выборах Сербии нынешний глава государства Александр Вучич ранее заявил, что страна будет стремиться сохранить партнёрские и дружеские отношения с Россией. Он отметил, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ. По его словам, никто не исключит из оперы Чайковского, потому что это не имеет никакого смысла. По словам президента, Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку, и не будет вступать ни в один военный союз.