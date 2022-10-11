Орбан: мир на Украине возможен только на основе переговоров России и США

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Виктор Орбан

Мир на Украине может быть достигнут только на основе соглашений между Россией и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого приводит немецкий журнал Cicero. При этом, по его мнению, нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден не является договороспособным. Ставку венгерский политик сделал на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ. <...> Тот, кто думает, что эти боевые действия будут завершены путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире, — сказал Орбан.

Он добавил, что Украина может обороняться только благодаря военной поддержке США. Кроме того, политик указал, что и бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине.

До этого Орбан заявил, что страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную политику в отношении РФ. По его словам, из-за антироссийских санкций Европа «медленно истекает кровью». В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что санкционная политика ЕС полностью провалилась. Принятые ограничительные меры в отношении России привели к тому, что экономика европейских стран оказалась в рецессии, отметил он.