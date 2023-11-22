Орбан призвал ЕС перейти к плану Б по Украине Орбан: ЕС должен перейти к плану Б по Украине, потому что Россию не победить

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, Россию победить не удается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Цюрихе. Поэтому, по его словам, ЕС должен перейти к новому плану действий, передает Magyar Nemzet.

Какова была наша стратегия? Украинцы сражаются и побеждают на фронте, а россияне проигрывают на поле боя. Какова реальность? Украинцы воюют и умирают. На какой мы сейчас точке? Россия не проигрывает, и в политике ничего не меняется. Поэтому вам придется столкнуться с реальностью. Вам придется перейти к плану Б, — подчеркнул он.

Вместе с этим он указал на лицемерие некоторых западных лидеров. Орбан отметил, что его критикуют за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом США купили у россиян в два раза больше ядерного топлива, чем в прошлом году, и ведут с россиянами дела в СПГ-бизнесе, как и раньше.

Ранее Орбан заявлял, что нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Евросоюза. По его словам, содружество нуждается в радикальных переменах. Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы союз оставался единым. По мнению Орбана, из ЕС не нужно выходить, его необходимо менять.

Вместе с этим он высказал мнение, что Евросоюз допустил ошибку, пообещав начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. По его словам, до присоединения Украины к союзу еще пройдет бесчисленное количество лет. Премьер-министр Венгрии добавил, что одним из главных приоритетов в работе его правительства в ближайшие месяцы станет препятствование членству Украины в Евросоюзе.