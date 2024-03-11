Орбан предсказал изменение отношений США и Китая после победы Трампа Орбан: после победы Трампа США и КНР могут заключить крупное торговое соглашение

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Виктор Орбан

В случае победы на президентских выборах экс-главы США Дональда Трампа Пекин и Вашингтон могут заключить крупное торговое соглашение, заявил в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Будапешту этот экономический союз был бы очень выгоден.

Дональд Трамп перед тем, как проиграл выборы, был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого, — уточнил Орбан.

При этом Венгрии пошло бы на пользу присутствие китайского, немецкого, южнокорейского и американского капиталов, отметил политик. Орбан также рассказал, что на панельной дискуссии, организованной американским консервативным исследовательским институтом «Наследие», поднимался вопрос о роли Будапешта как моста между Востоком и Западом.

После встречи 8 марта с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом Виктор Орбан сообщал, что американский политик в случае переизбрания не собирается спонсировать военные действия на Украине. По его словам, Трамп не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы.