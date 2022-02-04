Орбан озвучил сроки старта производства «Спутника V» в Венгрии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии в венгерском Дебрецене может быть организовано уже к концу 2022 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт РИА Новости. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что процесс регистрации препарата идёт хорошо и вскоре может завершиться.

Как сообщил господин министр [инноваций и технологий Ласло] Палкович, решение правительства может быть выполнено, и уже к концу года первые модули нашего вакцинного завода в Дебрецене начнут работу, — сказал Орбан.

Он добавил, что на российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» ожидается большой спрос во всём мире.

Мы сможем производить «Спутник» вместе с русскими, и мы сможем продавать часть вакцины за границу, — подчеркнул премьер.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идёт очень хорошо и может закончиться уже скоро. Она призналась, что настроена по поводу перспектив препарата «очень оптимистично».

Как сообщил в пятницу, 4 февраля, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, «Спутник V» прошёл все этапы испытаний и получил постоянную регистрацию на территории России.