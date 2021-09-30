Орбан отверг позицию Украины по газу в пользу венгров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принять позицию Украины по газовому спору из-за ответственности перед своими избирателями. Об этом он заявил в эфире государственного радио, передаёт «Рейтер». 1 октября «Газпром» приостановил транзит газа в Венгрию через Украину.

По словам Орбана, он отверг украинскую позицию по газу из-за ответственности перед венграми, которые без нового соглашения с «Газпромом» были бы вынуждены платить за топливо намного больше.

Согласно новым договорённостям, 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон охарактеризовал украинский маршрут как наиболее экономически выгодный, поскольку это кратчайший путь поставки газа в Венгрию. Он призвал остановить монополизацию газовых маршрутов «Газпромом» и укрепление его доминирующего положения на рынке.

«Газпром» и венгерский MVM подписали контракт на 15 лет 27 сентября. Он предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход украинской территории. Киев выразил разочарование этим событием и заявил о подготовке ответных шагов на действия Венгрии.