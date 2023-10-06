Орбан объяснил, почему Евросоюз не должен вводить санкции против Баку Орбан: без Азербайджана ЕС не сохранит энергетическую независимость от России

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз не должен вводить санкции против Азербайджана, поскольку в противном случае Европа не сможет сохранить энергетическую независимость от России, заявил по пути на неформальную встречу лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что Азербайджан является ключевым поставщиком газа в страны Евросоюза и введение рестрикций может нарушить транспортировку голубого топлива, передает APA.

Азербайджан стратегически важен. <...> Азербайджан является ключевой страной, без Азербайджана мы не сможем иметь энергетическую независимость, — сказал Орбан.

5 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к другим государствам ввести санкции против Азербайджана. Парламентарии также призвали страны сообщества пересмотреть развитие сотрудничества с республикой и снизить зависимость от поставок азербайджанского газа. Документ не является обязательным для исполнения государствами — членами ЕС. Поводом для рассмотрения резолюции указывалось проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Парламент Азербайджана выразил протест против резолюции Европарламента. Азербайджанские депутаты считают, что руководство Европарламента показало свою предвзятость, а сама резолюция необъективна.