Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши. Встреча состоялась в Штатах, куда Орбан прибыл для участия в Конференции консервативных политических действий (СРАС).
Премьер-министр Виктор Орбан провёл во вторник встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом, — сообщил Хаваши.
Подробности переговоров не приводятся.
Встреча прошла в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Йорк. Помимо Орбана там присутствовал с венгерской стороны глава МИД Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и глава парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является «боссом» Будапешта, а поэтому решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии. Глава правительства добавил, что венгры — независимая и суверенная нация. Он напомнил, что Евросоюз представлен всеми европейскими странами, а Брюссель не является его центром.