Орбан и Трамп провели переговоры Премьер-министр Венгрии Орбан и экс-президента США Трамп провели переговоры

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши. Встреча состоялась в Штатах, куда Орбан прибыл для участия в Конференции консервативных политических действий (СРАС).

Премьер-министр Виктор Орбан провёл во вторник встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом, — сообщил Хаваши.

Подробности переговоров не приводятся.

Встреча прошла в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Йорк. Помимо Орбана там присутствовал с венгерской стороны глава МИД Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и глава парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является «боссом» Будапешта, а поэтому решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии. Глава правительства добавил, что венгры — независимая и суверенная нация. Он напомнил, что Евросоюз представлен всеми европейскими странами, а Брюссель не является его центром.