Орбан: нам нужен мир между Россией и Украиной

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что основная задача государства — добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Также он оценил большой вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как посредника между двумя странами, о чем написал в Twitter.

Задача Венгрии — добиться того, чтобы как можно скорее на Украине было заключено соглашение о прекращении огня и как можно скорее начались мирные переговоры. <...> Нам нужен мир и сотрудничество вместо войны и санкций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным лидером, который успешно выступил посредником между Россией и Украиной, — сказал Орбан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что достичь целей специальной военной операции возможно путем мирных переговоров. Однако он подчеркнул, что сейчас это сделать невозможно в силу позиции украинской стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к переговорам с Россией, но с «другой Россией». Он уточнил, что «другая Россия» должна быть действительно готова к миру. Он добавил, что в качестве президента страны он «не закрывал дверь» для переговоров.

Представитель МИД России Мария Захарова при этом отметила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.