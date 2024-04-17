«Опустилась так низко»: британцы назвали обманом новый бизнес Меган Маркл Британцы отказались покупать выпускаемое Меган Маркл клубничное варенье

Жена принца Гарри американская актриса Меган Маркл запустила собственный бренд American Riviera Orchard, под которым будет продавать хозяйственные товары и фермерские продукты, пишет Daily Express. По данным издания, герцогиня Сассекская разослала 50 влиятельным людям Великобритании первую партию клубничного джема, который будет стоить 5 фунтов (около 580 рублей). Пользователи Сети в комментариях отказались покупать варенье Маркл и сообщили, что герцогиня опустилась слишком низко в желании наживы на британцах.

Какой стыд! Она опустилась так низко. Работавшая раньше актрисой, теперь она вынуждена зарабатывать на жизнь продажей варенья! Это обман пытаться продать втрое дороже то, что лежит на каждой полке, — написал в комментариях подписчик Берри.

Комментатор Бундоман отметил, что вся его семья десятилетиями покупает дешевый клубничный джем и не собирается переплачивать за имя Маркл. Пользователь Кевин поинтересовался, собирала ли Меган клубнику для варенья и стояла ли у плиты, чтобы его приготовить. Ник Салливан подчеркнул, что из члена королевской семьи Маркл превратилась в торговку и назвал это «отличным карьерным шагом».

Из 50 знаменитостей ее продукт в Сети прорекламировали только двое. Видимо, джем от Маркл никому не понравился, — прокомментировала новость читательница Кристи.

Ранее принц Гарри и Маркл приняли участие в благотворительном турнире по поло (Royal Salute Polo Challenge) в Майами. Победу в соревновании одержал принц Гарри. Кубок ему вручала Маркл, и во время награждения супруги повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза — родителей Гарри.