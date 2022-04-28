Опубликованы видео пожара в Херсоне

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Telegram-каналах распространяются видео крупного пожара в Херсоне. Местные жители сообщают, что ракетных ударов по городу не было. По предварительным данным, браконьеры подожгли камыш для сокрытия следов преступлений. Информация от экстренных служб пока не поступала.

По последним сообщениям, пожар охватил частные дома.

Ранее руководитель лесного отдела «Гринпис» в России Алексей Ярошенко сообщил, что самовольный поджог травы нарушает требования пожарной безопасности, за такое правонарушение виновнику может грозить предупреждение или штраф от двух до трёх тысяч рублей. Он уточнил, что для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сумма штрафа значительно увеличивается