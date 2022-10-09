Опубликованы спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва PlanetScope опубликовала спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Компания PlanetScope, которая делает спутниковые съемки Земли, опубликовала в соцсетях фотографии Крымского моста до и после взрыва. Снимки сделаны с разницей в один день, 7 и 8 октября, сообщает РБК.

На второй фотографии заметны повреждение объекта и возгорание, также можно различить дым над Керченским проливом.

Фото: PlanetScope

В компании обратили внимание на то, что Крымский мост обеспечивает сообщение между полуостровом Крым и основной частью России.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявила, что мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн в тротиловом эквиваленте.

Взрыв на мосту прогремел утром 8 октября. По версии СК РФ, на мосту произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.