Компания PlanetScope, которая делает спутниковые съемки Земли, опубликовала в соцсетях фотографии Крымского моста до и после взрыва. Снимки сделаны с разницей в один день, 7 и 8 октября, сообщает РБК.
На второй фотографии заметны повреждение объекта и возгорание, также можно различить дым над Керченским проливом.
В компании обратили внимание на то, что Крымский мост обеспечивает сообщение между полуостровом Крым и основной частью России.
Ранее «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявила, что мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн в тротиловом эквиваленте.
Взрыв на мосту прогремел утром 8 октября. По версии СК РФ, на мосту произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.