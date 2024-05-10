Опубликованы спутниковые фото памятников советским воинам по всему миру Роскосмос показал спутниковые фото советских мемориалов за рубежом

Фото: vk.com/roscosmos

Памятник советским воинам-освободителям. Будапешт, Венгрия

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала снимки памятников советским солдатам-освободителям, которые были построены по всему миру после победы в Великой Отечественной войне. Снимки опубликованы в Telegram-канале компании.

79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей — мы чтим память тех, кто подарил нам мирную жизнь. После войны в разных странах, от Европы до Азии, воздвигнуты тысячи памятников советским воинам-освободителям, — говорится в сообщении.

На фотографиях запечатлены различные мемориалы, такие как памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве в Болгарии, площадь Победы в Минске, памятник Воину-освободителю в Берлине и другие монументы. Представители Роскосмоса подчеркнули, что чтят память тех воинов, которые принесли мир и спокойствие.

9 мая сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали 10 человек на акциях, проводимых в честь Дня Победы. По данным СМИ, аресты случились из-за нарушений установленных ранее правил.

Также группа провокаторов с флагами Украины совершила попытку сорвать шествие «Бессмертного полка» по случаю 79-летия Победы в центре Вены. Правоохранителям удалось оттеснить их от памятника героям Советской армии. Неизвестные выкрикивали лозунги в громкоговорители и старались помешать шествию.