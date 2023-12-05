Опубликованы «шокирующие предсказания» на 2024 год Датский Saxo Bank предсказал конец капитализма в США и приход Кеннеди к власти

Датский Saxo Bank опубликовал десять «шокирующих предсказаний» на 2024 год в прогнозе под названием «Конец пути», содержащем предупреждения о масштабных событиях, которые могут случиться в мире. Представители банка считают, что в следующем году произойдет два серьезных кризиса: Соединенные Штаты столкнутся с концом капитализма и первыми нестандартными президентскими выборами.

Наши шокирующие прогнозы на 2024 год показывают, как мир приближается к концу «старой нормальности» и как новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные дилеммы, — сказано в публикации.

Как отметили в Saxo Bank, американское правительство будет вынуждено увеличить фискальные расходы на фоне выборов в 2024 году, чтобы избежать экономических проблем и общественных волнений. Спрос на государственные облигации США будет слабым и приведет к росту доходности по ним. Чтобы нормализовать цену заимствований, властям придется освободить от налогов доход по гособлигациям. Это приведет к концу капитализма, поскольку деньги от частных корпораций отойдут государству.

Эксперты также считают, что главой Белого дома после выборов станет Роберт Кеннеди — младший. По их мнению, его политика найдет отклик как у недовольных традиционных сторонников демократов, так и у сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа.