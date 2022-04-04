Опубликованы официальные результаты выборов в Сербии

Республиканская избирательная комиссия Сербии опубликовала предварительные данные по выборам в стране. Согласно её данным, действующий президент Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 58,57%. Его Сербская прогрессивная партия получила наибольшее количество мандатов в парламенте, пишет ТАСС.

По данным избирательной комиссии, Вучич (коалиция «Вместе можем всё») побеждает с 58,57% голосов, за ним идёт бывший глава Генштаба Здравко Понош (коалиция «Объединённые для победы Сербии») с результатом 18,35%, на третьем месте — Милош Йованович с 5,96% голосов.

На выборах в парламент больше всего голосов получила коалиция Вучича «Вместе можем всё» с результатом 42,97%. На втором месте — коалиция «Объединённые для победы Сербии» с 13,6% во главе с Мариникой Тепич, на третьем — коалиция Социалистической партии Сербии с 11,48% голосов.

Президентские и внеочередные парламентские выборы состоялись в Сербии в воскресенье, 3 апреля. Одновременно прошли выборы в горсовет Белграда и советы 12 муниципалитетов.

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ отметили высокую явку. Серьёзных нарушений не зафиксировано.

Ранее президент России Владимир Путин направил Александру Вучичу поздравительную телеграмму в честь его победы на президентских выборах в Республике Сербия. Глава государства отметил, что результаты голосования показывают высокий уровень поддержки сербскими гражданами курса Александра Вучича в сфере актуальных социально-экономических задач и ведения независимой внешней политики.