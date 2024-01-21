RT: опубликованы кадры с места вероятного крушения Falcon 10 в Афганистане

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В Сети появились кадры, которые, предположительно, сняты после падения в Афганистане самолета, выполнявшего чартерный рейс в Москву. Видео публикует Telegram-канал Russia Today. По информации Sputnik, ролик был снят ранее во время столкновения афганских и пакистанских пограничников.

В настоящий момент в зоне предполагаемого крушения самолета Falcon 10 ведутся поиски. Воздушное судно следовало по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), оно принадлежит российской авиакомпании. На борту находились шесть человек, четверо из них — члены экипажа. В Росавиации уточнили, что судно пропало с радаров вечером 20 января.

Авиакатастрофа произошла в афганской провинции Бадахшан на севере страны. При этом местные источники утверждают, что крушение самолета произошло в связи с технической неисправностью.

Ранее Telegram-канал Aviaincident сообщил, что пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» при подлете к Санкт-Петербургу столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Следы попадания птицы были обнаружены в аэропорту Пулково при послеполетном осмотре корпуса в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов. Экипажу удалось благополучно посадить борт.

В США на видео попал самолет Boeing 747, загоревшийся в небе после вылета из аэропорта Майами. Борт авиакомпании Atlas Air был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за возгорания двигателя.