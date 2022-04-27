Опубликованы кадры обстрела здания МГБ в Тирасполе

Фото Соцсети

«Первый приднестровский канал» опубликовал видеозапись нападения на здание МГБ в Тирасполя 25 апреля. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла.

26 апреля появилась информация, что к теракту около здания Министерства госбезопасности в Тирасполе причастны три неустановленных лица. Отмечается, что злоумышленники могли прибыть в республику с территории Украины. Другие террористические акты в ПМР также могли быть связаны с этим лицами.

В это же день в радиоцентре, расположенном в приднестровском посёлке Маяк, произошёл другой взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности. Сейчас в Приднестровье действует «красный», повышенный уровень террористической опасности.

Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в Приднестровье обострилась военная ситуация, так как предпринимается попытка вытеснить оттуда российские войска и передать территорию под контроль НАТО. Он также предположил, что таким образом Румыния планирует «поглотить» Молдавию.