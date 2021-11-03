Опубликованы кадры обеда «голодающего» Саакашвили

В Сети появились кадры обеда из тюрьмы «голодающего» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Видео опубликовано специальной пенитенциарной службой Минюста Грузии, «исходя из высокого общественного интереса».

Публикуем часть фактического материала приёма продуктов Михаилом Саакашвили. Этот видеоматериал очевидно подтверждает, как принимает арестант Михаил Саакашвили в течение дня пищу и натуральные соки, — говорится в сообщении пенитенциарной службы на Fасеbook.

Сам Саакашвили передал послание о том, что «сегодня утром, чтобы избежать спекуляций, отказался и от сока, и от минералов, и от витаминов, которые служили сохранению жизненных параметров». Экс-президент Грузии уточнил, что он понимает, что за этим последует ухудшение здоровья, но не изменит своего решения. В настоящее время у тюрьмы митингуют его сторонники.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили добавил, что происшедшее подтверждает заключение консилиума о вхождении в фазу голодовки, опасную резким ухудшением состояния. Он также в очередной раз потребовал перевода экс-президента в многопрофильную клинику.