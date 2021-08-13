Опубликованы кадры из занятого талибами дворца в Кабуле

Издание Al Jazeera опубликовало кадры из занятого талибами президентского дворца в Кабуле. Днём 15 августа представители движения заявили о захвате все территории страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, откуда направится в конечную страну. Он согласился уйти в отставку. Боевики прибыли во дворец с целью провести переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

Талибы рассчитывают обойтись без переходного правительства. Боевики ожидают полной передачи власти и пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всех желающих.

Ранее два мощных взрыва прогремели между посольством США и президентским дворцом в Кабуле. При этом президент сделал громкое заявление. Гани заявил, что талибы готовились атаковать Кабул и он решил уйти в отставку.