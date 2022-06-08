Опубликованы фото крушения поезда в Иране, где погибли 10 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Ирана поезд сошел с рельсов в городе Тебес, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на слова губернатора района Табас провинции Южный Хорасан Али Акбар Рахими. В результате происшествия погибли по меньшей мере 13 человек, еще 50 пострадали, а состояние 15 из них оценивается как крайне тяжелое. В момент крушения в поезде находилось 430 человек.

В Иране поезд сошел с рельсов, погибли 10 человек — сказал губернатор.

4 июня на юге Китая с рельсов частично сошел скоростной пассажирский поезд. Машинист скончался на месте, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает Центральное телевидение Китая, виной всему стал внезапный сель. С рельсов сошли два вагона, один из них вынесло на платформу ближайшей станции.