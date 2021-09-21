Опубликованы фото Кабула спустя месяц после захвата талибами

В Сети появились фотографии столицы Афганистана Кабула. Снимки сделаны спустя месяц после захвата страны боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) и опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
На кадрах
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.
Ранее талибы назначили заместителей министров во временном кабмине Афганистана. В их число вошли бизнесмены и специалисты в своих областях. Выбор талибов делался на основе профессионализма и компетентности.