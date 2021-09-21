Опубликованы фото Кабула спустя месяц после захвата талибами

В Сети появились фотографии столицы Афганистана Кабула. Снимки сделаны спустя месяц после захвата страны боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) и опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах изображены чистые улицы города. В глаза сразу же бросаются белые знамёна «Талибана». Также на фотографиях видны стихийные рынки, которые разбросаны по всем улицам Кабула. Кроме того, заметно отсутствие женщин в общественных местах.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее талибы назначили заместителей министров во временном кабмине Афганистана. В их число вошли бизнесмены и специалисты в своих областях. Выбор талибов делался на основе профессионализма и компетентности.