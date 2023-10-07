Опубликовано видео уничтожения группы ВСУ в Клещеевке

Фото: МО РФ

Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения группы украинских военных в районе Клещеевки. По его словам, ликвидированы более 15 бойцов ВСУ.

Штурмовые группы Южной группировки в Клещеевке уничтожили свыше 15 националистов, — заявил журналист.

В районе Клещеевки, Андреевки и Григоровки российские войска проводят контратаки, сообщил ранее Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, по позициям противника наносятся интенсивные авиаудары, а ВСУ несут тяжелые потери. Как заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, их армия двигается к северу от Копани, а также по северному направлению от Новопрокоповки в Запорожской области. В Министерстве обороны РФ эту информацию не подтверждали.

Ранее Вооруженные силы России отразили попытку украинских военных продвинуться на Южно-Донецком направлении. Как рассказал глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, российские подразделения пресекли попытки выдвижения пехоты ВСУ, а также уничтожили разведывательную группу противника.