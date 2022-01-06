Опубликовано видео уличных боёв в Алма-Ате

В Сети появилось видео уличных боёв в Алма-Ате. На кадрах, предположительно, столкновения силовиков с протестующими радикалами на площади Республики, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В Алма-Ате на площади Республики 6 января возобновилась стрельба. Видимость затруднена сильным туманом, но слышны звуки взрывов и выстрелов. Силовики проводят зачистку площади от протестующих. Кто именно ведёт стрельбу, неизвестно. Со стороны площади бегут группы по 5-6 человек, есть раненые.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.