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Опубликовано видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР

13:41, 20 февраля 2022
Опубликовано видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР Фото: mgb_dnr_vk/vk.com
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Донецкий телеканал «Оплот.ТВ» опубликовал кадры поимки украинских диверсантов в ДНР. В ролике запечатлён интенсивный бой с участием спецназа МГБ республики. При этом в кадре также появляются БТР.

Кроме того, в тексте за кадром ведущий называет украинских силовиков «террористами». В ролике демонстрируется задержание выжившего диверсанта. В какой-то момент выясняется, что он вложил в руку уже мёртвого «соратника» гранату, из-за чего спецназу приходится резко отскочить. В самом же доме при обыске они также находят ещё одну мину.

Сегодня, 20 февраля, группа украинских диверсантов, планировавшая устроить взрывы на объектах инфраструктуры, была обезврежена в Донецке. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности ДНР, добавив, что в ходе проведения операции были ранены двое спецназовцев. Члены группировки намеревались взорвать электроподстанции, газопроводы и фильтровальные станции.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о гибели двоих украинских диверсантов при попытке проникновения на территорию республики для подрыва химобъектов. Перестрелка между ними и ополченцами произошла у населённого пункта Железная Балка.

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