Опубликовано видео сильнейшего взрыва в Харькове

Фото: Социальные сети

Харьковская ТЭЦ-5

В Сети опубликовано видео сильнейшего взрыва, прогремевшего, предположительно, на ТЭЦ-5 в Харькове, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей, сообщает Telegram-канал Baza. Накануне вечером в результате ракетных ударов без энергоснабжения остались несколько украинских областей.

Вчера вечером после ракетных ударов было обесточено несколько украинских областей. Отмечается, что в самом Харькове встало метро, а в регионе «упал» интернет, — говорится в сообщении.

На кадрах очевидцев видна яркая вспышка. Взрыв раздался в тот момент, когда территория объекта уже была охвачена пламенем.

Накануне вечером стало известно об отключении электроэнергии и перебоях с ее подачей в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. Одни города в этих регионах были полностью обесточены, в других наблюдались скачки напряжения.

В ночь на 12 сентября украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 в результате обстрела.

Днем 12 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе вновь пропало электричество и прекратилось водоснабжение. Кроме того, перестал работать метрополитен и наблюдаются перебои с Интернетом. Он добавил, что энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением неполадок.