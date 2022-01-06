Опубликовано видео нападения радикалов на силовика в Алма-Ате

Момент нападения радикалов на одного из сотрудников сил правопорядка в Алма-Ате попал на видео. Группа молодых протестующих атакует последнего в группе отходящих силовиков, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Они валят его на землю и жестоко избивают металлическими палками и ногами, тот не сопротивляется. Его коллеги на это даже не отреагировали. Видео, предположительно, снято 5 января.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.