https://static.news.ru/photo/357dea30-e19c-11e9-8f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Видео конфликта пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель и местного журналиста появилось в Сети. Ролик был размещён на странице местного журналиста Михаила Ткача.

Представитель президента преградила дорогу журналисту и удерживала его руками в тот момент, когда он пытался задать вопрос главе государства.

Ранее News.ru сообщал, что сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир возмутил пользователей Сети публикацией фотографии в Instagram. На снимке молодой человек был запечатлён в фартуке с надписью Sex machine и прикреплённым к нему огромным искусственным пенисом.