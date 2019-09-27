Видео конфликта пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель и местного журналиста появилось в Сети. Ролик был размещён на странице местного журналиста Михаила Ткача.
Представитель президента преградила дорогу журналисту и удерживала его руками в тот момент, когда он пытался задать вопрос главе государства.
Ранее News.ru сообщал, что сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир возмутил пользователей Сети публикацией фотографии в Instagram. На снимке молодой человек был запечатлён в фартуке с надписью Sex machine и прикреплённым к нему огромным искусственным пенисом.