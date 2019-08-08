https://static.news.ru/photo/7d95def6-b9f4-11e9-9dcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Kaktus Media

Опубликованы кадры переговоров с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Его уговорил сдаться заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Переговоры проходили через закрытую дверь. На кадрах видно, как Асанов стоит на лестничной клетке и обещает своему оппоненту решить ситуацию мирно, в правовом поле, информирует « Kaktus.media ».

В первую машину сядут Алмазбек Шаршенович [Атамбаев] и два телохранителя, во вторую машину сядет Кундуз Жолдубаева и я. Слово генерала, никто никого не тронет, — говорит Асанов.

Кундуз Жолдубаева занимает пост заместителя председателя политической партии СДПК, поддерживающей деятельность Атамбаева.

Ранее Министерство внутренних дел Киргизии официально подтвердило задержание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Операцией лично руководил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Экс-президента доставили в правоохранительные органы. Его допросят по факту захвата заложников и убийства бойца спецподразделения «Альфа» ГКНБ во время штурма резиденции экс-главы страны в селе Кой-Таш, писал News.ru.