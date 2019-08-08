Опубликованы кадры переговоров с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Его уговорил сдаться заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
Переговоры проходили через закрытую дверь. На кадрах видно, как Асанов стоит на лестничной клетке и обещает своему оппоненту решить ситуацию мирно, в правовом поле, информирует «
В первую машину сядут Алмазбек Шаршенович [Атамбаев] и два телохранителя, во вторую машину сядет Кундуз Жолдубаева и я. Слово генерала, никто никого не тронет, — говорит Асанов.
Кундуз Жолдубаева занимает пост заместителя председателя политической партии СДПК, поддерживающей деятельность Атамбаева.
Ранее Министерство внутренних дел Киргизии официально подтвердило задержание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Операцией лично руководил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Экс-президента доставили в правоохранительные органы. Его допросят по факту захвата заложников и убийства бойца спецподразделения «Альфа» ГКНБ во время штурма резиденции экс-главы страны в селе Кой-Таш, писал News.ru.