https://static.news.ru/photo/58cf2c9a-4409-11ea-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появилось видео из китайского города Уханя, где в конце декабря произошла вспышка коронавируса. Местные жители показали, как сейчас выглядит охваченный эпидемией город.

Судя по кадрам, улицы Уханя опустели, не работают магазины, кафе и рестораны.

Ухань закрыт на карантин. В город по-прежнему можно попасть только по спецпропуску, передаёт телеканал «Звезда».

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.