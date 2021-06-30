Опубликовано видео инцидента с фрегатом Нидерландов в Чёрном море

Министерство обороны России опубликовало видео инцидента в Чёрном море с военным кораблём из Нидерландов Evertsen. Фрегат отклонился от курса и двинулся в сторону Керченского пролива, сообщает ведомство.

На кадрах видно, как судно движется в сторону пролива. Его сопровождают истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. При этом военное ведомство Нидерландов заявило, что российские самолёты «несколько часов запугивали» экипаж военного фрегата и «имитировали атаки». После этих манёвров на нидерландском корабле якобы начались перебои в работе электронного оборудования.

Минобороны, в свою очередь, прокомментировало случившееся. По информации ведомства, нидерландское военное судно, курсировавшее в Чёрном море, отклонилось от курса и стало двигаться в сторону Керченского пролива. Чтобы предотвратить нарушение границ, российские военные подняли в воздух самолёты. Только после этого судно изменило курс. Пролёт российских истребителей был произведён на безопасном для корабля расстоянии.

Как сообщалось ранее, Нидерланды планируют обратиться к России из-за инцидента с якобы небезопасными действиями российских истребителей в Чёрном море. Об этом заявила исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен.