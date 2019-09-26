https://static.news.ru/photo/91d63218-e117-11e9-9586-fa163e074e61_660.jpg Юлия Мендель Фото: Iuliia Mendel/facebook

В Сети обсуждают скандальный инцидент, который произошёл во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. На кадрах, появившихся в Интернете, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель грубо толкает подошедшего к главе государства журналиста.

Видео опубликовал в Twitter американский журналист Кристофер Миллер.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL / @cxemu . Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.

Пострадавшим от рук Мендель стал журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» Сергей Андрушко. Он хотел выяснить у лидера Украины, что он думает про поездку руководителя офиса президента Андрея Богдана в Россию вместе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, однако в последний момент был грубо «отодвинут» в сторону.

Именно так его пресс-служба относится к журналистам, — замечает Миллер.

Ранее News.ru писал, что представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Борислав Берёза набросился на российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Политик оскорбил и грубо оттолкнул представителя СМИ, потребовав вернуть Крым Украине.